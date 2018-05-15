قال الإعلامي عمرو أديب، إنه متحمس للغاية لنظام الاشتراكات الشهرية الذي طرحته وزارة النقل، بعد قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق؛ تسهيلًا على المواطنين، مطالبًا مرتادي المترو بضرورة عمل اشتراكات.



وأشاد «أديب»، في برنامجه «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، بقرار وزير النقل الذي واجه الأزمة بسرعة وشجاعة على حد تعبيره، معقبًا: «وزير النقل طلع راجل، هو في حد بيعمل كده حاطط رقبته للناس، تصدى للأزمة وواقف كل يوم في المحطات ومش خايف وبيواجه الناس لحل المشكلة».



وأضاف أن الجمعيات الأهلية قامت بعمل اشتراكات لغير القادرين، بالإضافة لتعليمات وزير التعليم العالي بفتح منافذ لاستخراج الاشتراكات داخل الجامعات، متابعًا: «يجب على جميع البنوك والجمعيات الأهلية المشاركة، تسهيل الاشتراكات على المواطنين».



وطالب البنوك المصرية الكبيرة بأن تقوم بإجراء تسهيلات لتقسيط اشتراكات مترو الأنفاق؛ تسهيلًا على المواطنين، متابعًا أن عدد الاشتراكات خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى 1255 اشتراكًا، وارتفعت هذا الأسبوع لتصل إلى 8495 اشتراكًا.



وطبقت وزارة النقل، الجمعة الماضية، زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، إلى 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.



أما بالنسبة للأسعار الجديدة لاشتراكات المترو، جاءت كالتالي، الشريحة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2 جنيه بنسبة تخفيض 33%، والشريحة الثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.5 جنيه بنسبة تخفيض 50%، والشريحة الثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.97 جنيه بنسبة تخفيض 57.5%، والشريحة الرابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه، وفيها يبلغ سعر التذكرة 3.89 جنيهات بنسبة تخفيض 44.4%.



