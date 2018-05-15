القبض على 18 طالبًا أزهريًا بسبب مشاجرة فيما بينهم بسوهاج

أعلنت مديرية الأمن بسوهاج، اليوم الثلاثاء، القبض على 18 طالبًا بمعهد دار السلام الثانوي الأزهري بسوهاج، بسبب نشوب مشاجرة بينهم بفناء المعهد عقب أدائهم امتحان الترم الثاني من العام الدراسي، مما نتج عنه تكسير مقعدين خشبين، و3 ألواح زجاجية.

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تلقى اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، إخطارًا بنشوب مشاجرة بين عدد من الطلاب، بسبب خلافات بينهم داخل المعهد الأزهري.

وانتقل لمكان المشاجرة اللواء خالد الشاذلي مدير المباحث الجنائية، ودلت التحريات المبدئية ‫الذي قادها العقيد أحمد شوقي زيدان رئيس فرع بحث الشرق، والرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث مركز دار السلام، بوجود مشاجرة بين بعض الطلاب بفناء معهد دار السلام الاعدادي الثانوي الأزهري بين طرف أول «محمود.ا» 17 سنة، و«أحمد.س» 17 سنة، و«طارق.ف» 17 سنة، و5 آخرين جميعهم طلاب بالمعهد، ويقيمون ببندر دار السلام، وبين طرف ثاني «خالد.ن» 17 سنة، و«مصطفى.م» 17 سنة، و«أحمد.ا» 17 سنة، و7 آخرين وجميعهم طلاب بالمعهد ويقيمون بناحية أولاد سالم بحري دائرة المركز.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهم اتهم كل منهم الآخر بالتعدي عليه بالضرب، دون حدوث إصابات، إثر حدوث مشادة كلامية بين الأول من الطرفين داخل فناء المعهد بفترة استراحة الامتحان؛ نتج عن ذلك حدوث بعض التلفيات، تكسير مقعدين خشبين و3 ألواح زجاجية، لم يؤثر ذلك على سير الامتحانات بالمعهد.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت باستدعاء رئيس اللجنة؛ لأخذ أقواله، وأمرت بتشكيل لجنة لحصر التلفيات بالمدرسة.

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