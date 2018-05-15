كشف محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أسباب تأخر صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث يتبقى للاعبين مكافأة الفوز في 5 مباريات لم يحصلوا عليها حتى الأن.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "في أخر 6 أسابيع، كان الفريق يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا أدى إلى تراكم مكافآت الفوز في بعض المباراة، وقبل السفر إلى السودان صرفنا مكافأة الفوز في مباراتين، ويتبقى 5 مباريات".

واستطرد قائلا: "عند العودة إلى مصر، سوف يحصل اللاعبون على مكافأة الفوز في مباراتين أو ثلاثين، فمستحقات اللاعبين مضمونة وسوف يحصلون عليها بدون أدنى مشاكل".

وعلى جانب أخر قال الخولي، إن انضمام أحمد جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمنتخب مصر أمر طبيعي، فهو أفضل مهاجم في الدوري، مشددا على أنه من الطبيعي أن يكون المهاجم الأول في منتخب مصر.

وتابع: "المرحلة التي يمر بها منتخب مصر تستوجب تواجد أحمد جمعة في المنتخب، فالمنتخب يعاني من النقص الواضح في مركز المهاجم الصريح".

واختتم: "بالتأكيد سوف تكون هناك مكافأة خاصة لأحمد جمعة بعد الانضمام لمنتخب مصر، فهو لاعب مميز للغاية داخل الملعب، وبعيدا عن ذلك يتمتع بأخلاق حميدة لا يختلف عليها اثنين".