الزمالك يواجه سموحة فى نهائي كأس مصر ببرج العرب اليوم

مرتضى اعترض في البداية على تعيين فاروق حكمًا للمباراة .. فرج يتراجع عن الانسحاب بدعوى المصلحة العامة .. واتحاد الكرة اصر على اسنادها لمحمد فاروق

خالد جلال يدرب لاعبيه على ركلات الترجيح ويدعو المستبعدين لمؤازرة زملائهم.. وميمى يسعى لتحقيق المفاجأة

يسعى الزمالك لإنقاذ موسمه عندما يلتقى مع سموحة فى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى نهائى كأس مصر.

شهدت الأيام السابقة للمباراة ازمة كبيرة على خلفية رفض فرج عامر رئيس نادي سموحة ادارة المباراة بطاقم تحكيم مصري، في الوقت الذي رفض فيه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خوض المباراة بالحكم محمد فاروق، وهي الازمة التي واجهها اتحاد الكرة، بالإصرار على اسناد المباراةى تحكيميا الى محمد فاروق ويعاونه أيمن دجيش ومحمود أبو الرجال، والحكم الرابع محمد معروف، وكل من طارق سامى ومحمد الصباحى حكمين خامس وسادس، وجمال صدقى مراقبا للحكام.

وسيكون النهائى اليوم، هو الثانى فى تاريخ كأس مصر الذى يتواجه فيه الزمالك وسموحة، حيث فاز أصحاب الزى الأبيض بهدف نظيف فى موسم 2013 ــ 2014.

اختتم الزمالك استعداداته للمباراة بخوض المران الأخير مساء أمس على ملعب برج العرب واستمر المران لمدة ساعة ونصف الساعة وشارك فيه جميع اللاعبين المنضمين للمعسكر.

ركز خالد جلال المدير الفنى للفريق، خلال مران الأمس على بعض الجمل الخططية والتكتيكية، التى سوف ينفذها لاعبو الفريق فى مباراة نهائى الكاس اليوم وتعتمد على الضغط المبكر على المنافس والسيطرة على منطقة المناورات، وخلال المران قام المدير الفنى بتصحيح الأخطاء، ومنح لاعبى الفريق تعليمات لتنفيذها.

من المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود عبدالرحيم «جنش» فى حراسة المرمى، وفى الدفاع أحمد فتوح ظهيرًا أيسر، ومحمود علاء ومحمود حمدى «الونش» وحميد النقاز ظهيرا أيمن. وفى الوسط طارق حامد ومحمود عبدالعزيز وعماد فتحى، وفى الهجوم محمد عنتر ويوسف أوباما وكاسونجو.

وأكد جلال للاعبين خلال حديثه معهم أنه يثق فى قدراتهم مطالبا إياهم ببذل قصارى جهدهم من أجل الفوز على سموحة وتحقيق لقب الكأس، وكان خالد جلال قد طالب اللاعبين المستبعدين من قائمة المباراة الحضور إلى ملعب برج العرب لمؤازرة الفريق من المدرجات إلى جانب حضور مراسم التتويج فى حال حسم اللقب .

من ناحية أخرى، كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن الفريق جاهز لخوض مباراة نهائى كأس مصر أمام سموحة، سواء كان الحكم مصريا أو أجنبيا.

وكشف رئيس الزمالك عن أنه ليس لديه أى مشاكل مع الحكام، ولو أراد رئيس سموحة أن يدير ميمى عبدالرازق، مدرب الفريق، المباراة تحكيميا فنحن جاهزون واللاعبون فى قمة تركيزهم للمباراة.

وأشار إلى أن رئيس لجنة الشباب بالبرلمان فرج عامر كان عليه أن يناقش مشاكل الشباب بدلا من إثارة البلبلة حول مباراة كرة قدم.

وختم بأن عامر أكد لرئيس الشركة الراعية للدورى، أنه على استعداد للتنازل عن خوض مباراة السوبر المحلى للزمالك.

على الجانب الآخر، انتظم فريق سموحة فى معسكر مغلق أمس استعدادا للمباراة، على الرغم من إعلان رئيس النادى السكندرى فى وقت سابق الانسحاب وعدم خوض المباراة اعتراضا على تعيين حكام محليين للمباراة، قبل أن يتراجع بدعوى مراعاة «المصلحة العامة».

وطالب ميمى عبدالرازق لاعبيه بتجاوز أزمة الانسحاب والتركيز من أجل تحقيق المفاجأة والتتويج بلقب كأس مصر.