قال أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن حملة إزالة التعديات عن أراضي الدولة تتضافر فيها جهود الجهات المختلفة من المحافظات وقوات الشرطة والري والسياحة والآثار والأوقاف، مشيرًا إلى إزالة 738 حالة تعد ممن لا تنطبق عليهم شروط التصالح، بينهم 556 حالة أراضي بناء و182 حالة زراعية.



وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر الفضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أنه تم استعادة مليون و505 ألف متر مربع و14600 فدان من خلال الحملة التي بدأت منذ 9 مايو حتى يوم الاثنين، مشيرًا إلى وجود دعوات من الدولة في نفس الوقت للتصالح مع واضعي اليد الذين تتوافر فيهم الشروط، وهم الذين استصلحوا الأراضي وأنشأوا بنية تحتية وآبارًا وطرقًا ولديهم زراعات قائمة .



وأوضح أن من يضع يده على أرض وينشء سورًا حولها ويتركها هذا يعتبر غير جاد ويتم استرداد الأرض منه، بينما من أقام بناء فيه سكان أو استصلح الأرضي وزرع بها لا يمكن إزلة زراعته أبدًا، وهو مدعو للتصالح، منوهًا بأن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح هو 14 يونيو المقبل، وبعدها سيتم استرداد الأرض بما عليها، وفق وصفه.



وأشار إلى وجود توجيهات بالإسراع في طرح الأراضي المستردة في مزاد لبيعها والاستفادة منها، موضحًا أنه حتى تنفيذ ذلك فإن جهات الولاية مسؤولة عن الأراضي وحمايتها.