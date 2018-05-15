بدأ المنتخب الإنجليزي منافسة كأس العالم 1958 التي أقيمت في السويد، ضمن المجموعة الرابعة التي ضمت بجانب إنجلترا كلاً من البرازيل، الاتحاد السوفيتي، النمسا.

بدأ "الأسود" المونديال بمواجهة أمام الإتحاد السوفييتي حيث تقدم السوفيت 2/0 في الدقيقة 13 و الدقيقة 55 لكن عاد المنتخب الإنجليزي في النتيجة وتعادل بعدما أحرز هدفين في الدقيقة 66 و الدقيقة 85 من ضربة جزاء، تعادل أخر للأسود الثلاثة أمام البرازيل بنتيجة سلبية، ليدخل أخر مواجهات دور المجموعات أمام النمسا وهو يأمل في الفوز ولكن تعادل ثالث في المجموعه بنتيجة 2/2 حيث تقدم منتخب النمسا في الدقيقة 16 وتعادل "الأسود" في الدقيقة 56 وعاود النمساويين في الدقيقة 70 وتعادل الإنجليز في الدقيقة73 ليحصد منتخب أنجلتر ثلاث نقاط من ثلاث لقائات.

ليلعب منتخب أنجلتر مباراة فاصلة أمام الأتحاد السوفيتي، لتحديد الصاعد من المجموعه مع منتخب البرازيل، حيث تساوي المنتخبين في عدد النقاط، جمع كلاً منهما ثلاث نقاط، حيث تعادل المنتخب الإنجليزي في ثلاث لقائات، وفاز في لقاء، وتعادل في أخر، وهزم في أخر، ليفوز الاتحاد السوفيتي بهدف أناتولي إيلين في الدقيقة 16 ليخرج المنتخب الأنجليزي من دور المجموعات بعدما فشل في تحقيق أي فوز طوال المونديال.

الجدير بالذكر أن في تاريخ 6 فبراير 1958، تحطمت إحدى طائرات الخطوط الجوية البريطانية التي تقل 44 راكباً أثناء محاولتها الإقلاع من مطار ميونخ، وذلك نتيجة الثلوج والأمطار أثناء وجود فريق مانشستر يونايتد على متنها.

كان نادي مانشستر يونايتد عائداً من بلجراد بعد التأهل على حساب النجم الأحمر اليوغسلافي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لتعادله ايابا 3-3 وفوزه في الذهاب 2-1، ولم يستطع النادي الإقلاع مباشرة من بلجراد إلى مانشستر بسبب عدم قدرة الطائرة على رحلة من هذا المدى.

انزلقت الطائرة وتحطمت في مطار ميونخ، ليتوفى 23 من أصل 44 راكباً، من هؤلاء المتوفين 8 لاعبين منهم إيدي كولمان صاحب هدف فوز مانشستر يونايتد على النجم الأحمر في لقاء الذهاب، كما توفي 3 من إداريي النادي و2 من العاملين على الطائرة و 8 صحافيين و2 من المسافرين المصاحبين للرحلة.

واحد من اللذين لقوا حتفهم في الحادثة كان دانكن ايدواردز لاعب المنتخب الإنجليزي الذي كان يعول عليه الكثير لتحقيق أمال إنجلترا في بطولة كأس العالم بالسويد ، وكان زميله بوبي تشارلتون الذي نجا من الحادث هوالممثل الوحيد لمانشستر يونايتد في قائمة الأسود الثلاثة ، حيث كتبت له شهادة ميلاد جديدة بعد ان نجا من الحادث لكن ذلك لم يشفع للإنجليز فخرجوا من الدور الأول .

رغم الكارثة شارك مانشستر يونايتد في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ميلان بلاعبون احتياطيون ولكنه خسر بمجموع المباراتين 5-2، ففاز ذهاباً 2-1 وخسر إياباً 0-4.