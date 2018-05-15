إزالة 76 حالة تعد على حرم نهر النيل بكفر الشيخ

شن مسئولو مركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة اللواء عماد حشاش رئيس المركز والمدينة اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة التعديات، وذلك بالتنسيق مع مركز شرطة دسوق، أسفرت عن إزالة 62 حالة تعدي على حرم نهر النيل من أحواش وأكشاك خشبية ومقاهي، وأقفاص سمكية بالنهر.

كما أسفرت الحملة عن إزالة 14 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرى «سنهور المدينة، ولاصيفر، والشباسية، ومحلة روح، وشباس الملح، والعجوزين بمركز دسوق».

وتم تحرير محاضر إزالة وتعدي وتبوير أراضي زراعية، وتم التحفظ على المضبوطات من مواد البناء والمعدات المستخدمة بعملية البناء.