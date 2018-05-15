تركيا تستدعي سفيريها في واشنطن وتل أبيب

أعلنت تركيا، الاثنين، استدعاء سفيريها في واشنطن وتل أبيب بهدف التشاور، على خلفية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس و"المجزرة" التي ارتكبتها إسرائيل على حدود قطاع غزة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداج، حول القرارات التي اتخذتها الحكومة التركية في اجتماعها الأسبوعي أمس الإثنين بأنقرة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.



وقال بوزداج: "استدعينا سفيرينا في واشنطن وتل أبيب للتشاور، والبرلمان سيعقد غدًا جلسة خاصة لبحث موضوع القدس، وستقدم الحكومة معلومات للبرلمان حول الموضوع".



وأضاف "بلادنا ستدعو إلى اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر مبادرة من وزارة خارجيتنا".



وأشار إلى أن بلاده أعلنت الحداد الوطني لثلاثة أيام، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، على خلفية المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل على حدود قطاع غزة.



وأضاف أن "تركيا بوصفها رئيسة منظمة التعاون الإسلامي، قررت دعوة المنظمة لاجتماع طارئ يوم الجمعة المقبل".



وأكد أن الحكومة اتخذت هذه القرارات بالتشاور مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يجري زيارة إلى بريطانيا.



يذكر أن 58 فلسطينيا قتلوا وأصيب أكثر من 2700 آخرين أمس الإثنين في تصاعد غير مسبوق لحدة المواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.



وتزامنت المصادمات مع افتتاح الولايات المتحدة رسميا في وقت سابق اليوم سفارتها في القدس.