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رئيس امتحانات الثانوية العامة: نطمئن الطلاب لن يتم تغيير شكل ومضمون الأسئلة

أرشيفية
أرشيفية
دينا النجار 
نشر فى : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 11:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 11:22 م
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام لن تتغير من حيث المضمون وشكل الأسئلة، متابعًا أنه سيتم وضع الامتحانات من خلال هيئة فنية تضم 4 خبراء وأساتذة جامعيين.

وأضاف «حجازي»، في لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه سيتم وضع 4 نماذج مختلفة للامتحان للمادة الواحدة، وسيتم اختيار نموذج الامتحان من خلال الجهة التي تقوم بطبع الامتحانات فقط؛ لضمان السرية، مؤكدًا على أن هناك إجراءات مشددة لتأمين الامتحانات هذا العام.

وأوضح أن صياغة أسئلة امتحان الثانوية العامة لا تحتمل التأويل، وسنراعي وضوح الأسئلة عند وضع الامتحانات، مضيفًا أنه سيتم تصحيح ورقة الإجابة من خلال 4 معلمين، وسيتم إحالة المعلم للشؤون القانونية في حالة خصم أكثر من نصف درجة للسؤال الواحد.

وأشار إلى أن شكل التعليم سيتغير في العالم شكلًا ومضمونًا بسبب ثورة المعلومات، متابعًا «التكنولوجيا ستسرع من نمط التعليم، ولكن ستعطي مساحة أكبر للمدرسة لتعليم الأطفال خاصة في المراحل المبكرة، مبادئ الانتماء والوطنية والمهارات الحياتية وخلال السنوات القادمة».

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