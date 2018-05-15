وزير الدفاع يعود الى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لروسيا الاتحادية

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عاد إلى أرض الوطن الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الاتحادية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصري والروسي .

واستهل القائد العام الزيارة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة موسكو .

وكان الفريق أول صدقى صبحى قد التقي مع نظيره الروسى سيرجى شويجو حيث أجريت العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكرى والفني وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين وسبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة بين مصر وروسيا.

وأكد القائد العام على عمق العلاقات العسكرية التى تربط القوات المسلحة المصرية والروسية، مشيراً إلى أن الأوضاع الحالية بمنطقة الشرق الأوسط تفرض علينا الإستمرار فى تطوير وتحديث القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

من جانبة أشار وزير الدفاع الروسى إلى حرص بلاده على تطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، مشيداً بأهمية الدور المحورى لمصر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مشيراً إلى ان المناقشات الفنية ستُبحث خلال الإجتماع الخامس للجنة العسكرية الروسية المصرية المشتركة.