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الرئيس العراقي: نرفض بشكل قاطع استخدام العنف ضد الفلسطينيين

الرئيس العراقي: نرفض بشكل قاطع استخدام العنف ضد الفلسطينيين
الرئيس العراقي: نرفض بشكل قاطع استخدام العنف ضد الفلسطينيين
بغداد- أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 10:32 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 10:32 ص

ندد الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، اليوم الثلاثاء، بقتل متظاهرين فلسطينيين، فيما جدد رفض العراق نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وقال «معصوم»، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»، إن العراق يرفض بشكل قاطع، استخدام العنف في مواجهة مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة، مؤكدا دعم بلاده الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وجدد رفض بلاده قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن فضلا عن انتهاكه للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق.


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