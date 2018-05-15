الثلاثاء 15 مايو 2018 2:58 م القاهرة القاهرة 28.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في الزيادات الجديدة بأسعار تذاكر مترو الأنفاق وفقا لعدد المحطات؟
النتـائـج تصويت

النائب عمر وطني: صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في فلسطين أمر يدعو للريبة

النائب عمر وطني: صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في فلسطين أمر يدعو للريبة
النائب عمر وطني: صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في فلسطين أمر يدعو للريبة
كتب- علي كمال
نشر فى : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 2:42 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 2:42 م

أدان النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب المصرين الأحرار بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على المدنيين الفلسطينيين العزل، مؤكدا أن استهداف المدنيين بهذه الطريقة هو جريمة جديدة تضاف للسجل الإجرامي لإسرائيل.

وقال «وطني»، إن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هي لب الصراع العربي الإسرائيلي ومفتاح الاستقرار والأمن في المنطقة، وإن محاولات الجانب الإسرائيلي المتكررة في تغيير معالم القدس والمقدسات لن تنجح في طمس هويتها الإسلامية والعربية.

وطالب نائب المصريين الأحرار، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل؛ لوقف وإنهاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في فلسطين أمر يدعو للريبة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك