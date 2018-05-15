النائب عمر وطني: صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في فلسطين أمر يدعو للريبة

أدان النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب المصرين الأحرار بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على المدنيين الفلسطينيين العزل، مؤكدا أن استهداف المدنيين بهذه الطريقة هو جريمة جديدة تضاف للسجل الإجرامي لإسرائيل.

وقال «وطني»، إن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هي لب الصراع العربي الإسرائيلي ومفتاح الاستقرار والأمن في المنطقة، وإن محاولات الجانب الإسرائيلي المتكررة في تغيير معالم القدس والمقدسات لن تنجح في طمس هويتها الإسلامية والعربية.

وطالب نائب المصريين الأحرار، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل؛ لوقف وإنهاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في فلسطين أمر يدعو للريبة.