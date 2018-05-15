إندونيسيا تسعى لتمرير قوانين مكافحة إرهاب جديدة بعد سلسلة من الهجمات

قال رئيس مجلس النواب الإندونيسي بامبانج سويساتيو اليوم الثلاثاء، إن البرلمان سوف يسرع من عملية إجراء مراجعات لقوانين مكافحة إرهاب جديدة، عقب وقوع هجمات إرهابية مميتة نفذتها أسرتان في مدينة سورابايا.

ونقلت وكالة انتارا الإندونيسية عن سويساتيو القول، «نحن نعتبر مراجعات قانون مكافحة الإرهاب ضرورية لمكافحة الإرهاب».

وأضاف، «نتطلع لاستكمال المشاورات في يونيو المقبل».

وقالت الشرطة، إن أسرتين، بينهم أطفال صغار، نفذا هجمات انتحارية عند 3 كنائس في سورابايا أمس الأول الأحد، ومقر للشرطة أمس الإثنين.

وقد لقي ما لايقل عن 18 شخصًا، بينهم الأسرة المؤلفة من 6 أشخاص، التي هاجمت الكنائس، و4 أفراد من الأسرة التي نفذت الهجوم على مركز للشرطة.

وقالت الشرطة، إن الهجمات نفذها أعضاء بجماعة أنصار الدولة، التي تدين بالولاء لتنظيم «داعش».

وقال رئيس الشرطة تيتو كارنافيان، إنه يتعين أن تتبيح قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة للسلطات تصنيف المنظمات الإرهابية ومحاكمة المواطنين، الذين حاربوا بجانب الجماعات المتطرفة في الخارج.

وأضاف، عندما يعودون يكونون، قد أصبحوا أكثر تشددًا، ولا نستطيع أن نلقى القبض عليهم ما لم يكونوا يخططون لهجوم إرهابي.

ولكن نشطاء حقوق الإنسان يحذرون من أن سلطات محاربة الإرهاب، التي لا تخضع لقيود يمكن إساءة استخدامها لكبح الحريات.