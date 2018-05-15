الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا حوثيا في جازان

أعلن الدفاع الجوي السعودي، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي «الإرهابية» من الأراضي اليمنية وتفجيره في سماء جازان «جنوب غرب» المملكة.

وذكر الدفاع الجوي، في بيان صحفي مقتضب، أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ، وتم التعامل مع الموقف بدقة عالية، مؤكدا أن عملية تفجير الصاروخ حدثت دون وقوع أية أضرار.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الليلة الماضية، أن قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية «محافظة صعدة» باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة؛ لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، إلا أن الصاروخ سقط في منطقه صحراوية غير مأهولة.

يُذكر أن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف الأراضي السعودية بعدة صواريخ باليستية تطلقها ما بين حين وآخر على عدد من المناطق كان آخرها عدة صواريخ أطلقتها تلك الميليشيات مؤخرًا على الرياض وجازان.