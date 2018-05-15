قال مطران القدس ورئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذكس، عطا الله حنا، إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده إلى القدس، لن يغير شيء من طابع المدينة، معقبًا: «القدس عربية فلسطينية قبل إعلان ترامب وبعده».



وأضاف «حنا»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أنه لا توجد قوة سياسية في العالم سواء «ترامب» أو غيره يستطيع تغيير حقيقة أن القدس عربية فلسطينية، مشيرًا إلى النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في كل يوم وساعة، جراء الاستعمار والظلم والقهر الذي يواجهه على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وتابع: «أبناء الشعب الفلسطيني قاموا بمظاهرات سلمية ضد قرار الرئيس ترامب، واستهدفنا جنود الاحتلال بوسائل عنيفة، وقالوا لنا إنهم لا يرغبوا برؤية العلم الفلسطيني، ووجهنا رسالة عبر العالم أن العلم الفلسطيني سيرفع على جميع الأراضي الفلسطينية».



وطالب الأمة العربية بضرورة الوقوف بجانب فلسطين ومدينة القدس؛ لمواجهة الاحتلال والظلم والقمع الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، متابعًا: «أنا أخاطب الجميع من كنيسة القيامة من القدس القديمة وأود أن أوجه نداء حارًا باسم القدس وباسم أبناء القدس، وباسم الأقصى والقيامة والمسلمين والمسيحيين جميعًا والشعب الفلسطيني الحر، يجب أن تهب الأمة العربية وتنتفض لإنقاذ ومساندة فلسطين العربية».



وتشهد فلسطين، اليوم الاثنين، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 58 فلسطينيًا، وإصابة ما يزيد على 2770 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.



