جمعة يهاجم البدري بعد سقوط الأهلي أمام كمبالا

هاجم وائل جمعة نجم دفاع الأهلي السابق، حسام البدري المدير الفني للمارد الاحمر بعد السقوط المفجع أمام فريق كمبالا سيتي 2/0 في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وأشار الصخرة في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة أن ضعف الرقابة الدفاعية تسببت في الهدف الأول لكمبالا بعدم ضغط خط الوسط علي خط هجوم الفريق الأوغندي و تشتت ذهنية لاعبي الوسط بعد الهدف الأول وعلي رأسهم : عمرو السولية الذي تسبب في حدوث ضربة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني لكمبالا سيتي .

واختتم جمعة تحليله الفني للمباراة أن لابد من الإعداد الجيد للبطولة بعد كأس العالم وإصلاح الأخطاء خاصةً أن هناك أربع مباريات أخري للفريق وأن غياب العناصر المؤثرة عن الفريق ليست حجة للموقف السيئ الذي يقبع فيه النادي الآن .

يذكر أن النادي الأهلي تعرض لهزيمة خارج أرضه أمام كمبالا سيتي بهدفين نظيفين

ويحتل الفريق المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة بعد تعادل المارد الأحمر مع الترجي في الجولة السابقة ليتعقد موقف الفريق في المجموعة الأولي .