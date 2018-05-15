هيئة البريد البريطانية تصدر طوابع تحمل صور الأمير هاري وخطيبته ميجان

تعتزم هيئة البريد الملكية البريطانية إصدار طوابع جديدة تحمل صور الأمير هاري وخطيبته ميجان ماركل بمناسبة حفل زفافهما يوم السبت.



وقالت هيئة البريد، إن الطوابع ستصدر اعتبارا من يوم السبت حيث من المقرر أن يتزوج هاري وماركل في حفل رائع بكنيسة في قلعة وندسور وهي مقر ملكي قرب لندن.



والتقطت الصور المستخدمة في الطوابع من الصور الفوتوغرافية الرسمية للخطيبين، والتي التقطها المصور البريطاني المقيم في نيويورك أليكسي لوبوميرسكي في فورجمور هاوس، وهو مقر ملكي آخر في ديسمبر 2017.



وكان قصر كنسينجتون أعلن الشهر الماضي أن لوبوميرسكي سيكون أيضا المصور الرسمي لحفل الزفاف.



ومن المقرر أن يتزوج هاري وماركل في حفل زفاف في كنيسة سانت جورج ظهر السبت، في مراسم من المتوقع أن تجتذب عشرات الآلاف من المشاهدين.