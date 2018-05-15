قال النائب علاء عابد، إنه لا يوجد أي خلافات مع حزب المصريين الأحرار، لافتا إلى أنه صديق لرئيس الحزب، كما أن لائحة الحزب تحتم علينا عمل تداول للسلطة.

جاء ذلك تعقيبا على قرار الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بإعفائه من منصبه

برئاسة الهيئة البرلمانية للحزب، وتعيين النائب أيمن أبو العلا، خلفا له.

وأضاف «عابد»، في تصريحات لـ«الشروق»، «أشكر رئيس الحزب، على اختياره له خلال الفترة السابقة، كما أشكر أعضاء الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب».

وقدم «عابد»، التهاني للنائب أيمن أبو العلا، قائلا: «أتمنى له التوفيق، وأن يظل حزب المصريين الأحرار، رقم واحد داخل البرلمان، مثلما فعلت خلال 3 سنوات الماضية».

وحول استمراره بالحزب، قال: «السياسة ليس لها ثوابت، وسأكون في أي مكان وطني يقدم خدمة للمواطنين».