قال مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إن المجتمع الدولي والدول العربية تتحمل مسؤولية ما يحدث من مجازر ضد الشعب الفلسطيني، متابعًا: «العرب والمسلمين يتحملوا جزءا من مسؤولية ما يحدث في القدس، والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية أيضًا، فلماذا لا يطبق العرب ما زعموا التزامهم به في اتفاقية 1980؟».

وأوضح «الهباش»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن القمة العربية أصدرت قرار عام 1980، يفيد بقطع العلاقات مع أي دولة عربية توافق على أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل، متابعًا أن المواقف العربية الضعيفة والمتخاذلة، تشجع الإجرام الإسرائيلي على الاستمرار في الانتهاكات التي يمارسها في حق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى استفزازات الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قامت بتجاهل جميع الدول العربية سواء الصديقة أو الحليفة لها، ونقلت سفارتها إلى القدس، وسط صمت من الدول العربية والمجتمع الدولي.

وكانت مظاهرات حاشدة خرجت في قطاع غزة، أمس الاثنين، احتجاجًا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتل، والذي ينزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة، وأسفرت عن سقوط 62 شهيدًا وقرابة 3 آلاف مصاب، بسبب استخدام القوات الإسرائيلية للرصاص الحي.