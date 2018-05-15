ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 61 بعد استشهاد طفل متأثرا بجروحه

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن طفلا استشهد متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمس، خلال فعاليات «مسيرة العودة»؛ ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 61.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة -في بيان مقتضب- أن الطفل طلال عادل إبراهيم مطر، 16 عاما، استشهد في مجمع الشفاء الطبي، متاثرا بجروحه.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الصحة في رام الله جواد عواد، عن أن وفدا طبيا يتكون من أطباء في جراحة الأعصاب والأوعية الدموية والعظام سيصل إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء؛ لمساعدة زملائهم في مستشفيات القطاع، بتقديم العلاج للجرحى والمصابين.

وقال «عواد» لإذاعة «صوت فلسطين»، إنه سيتم أيضا إرسال 7 شاحنات أدوية لمستودعات وزارة الصحة في قطاع غزة تحتوي على أدوية وكافة المستلزمات الطبية.

في ذات السياق، وصل الصحفي ياسر قديح إلى مستشفى المقاصد في القدس فجرا؛ لتلقي العلاج؛ نظرا لخطورة حالته، بعد إصابته أمس خلال تغطيته المجزرة الدموية في غزة.

كما أعلن مدير مستشفى في جنين شمال الضفة، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق حملة للتبرع بالدم لأهل قطاع غزة، وأن المستشفى بدأ منذ ساعات الصباح في استقبال المتبرعين ولمدة يومين، مشيرا إلى أن المستشفى على أهبة الاستعداد لاستقبال المتبرعين وسيتم تمديد الحملة إذا استدعى ذلك.