حاكم دبي يفرج عن 700 سجين من جنسيات مختلفة بمناسبة رمضان

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أعلن مكتب النائب العام في إمارة دبي بالإمارات صدور قرار بالعفو عن 700 سجين من جنسيات مختلفة بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الثلاثاء إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرر العفو عن 700محكومً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي إن أمر العفو يأتي لمنح المعفو عنهم فرصة لمراجعة أنفسهم للانخراط مجدداً في المجتمع تزامناً مع حلول شهر رمضان، وإدخال السعادة على أهاليهم وذويهم وتشجيعهم على مواصلة حياتهم كأفراد صالحين ونافعين لأسرهم ومجتمعاتهم .

وأوضح أن النيابة العامة بدأت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ قرار العفو في أسرع وقت ممكن .