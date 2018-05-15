ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالمنيا

تمكن رجال مباحث قسم شرطة بني مزار، شمال المنيا، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الدراجات البخارية "التوك توك" تحت تهديد السلاح.



كان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنى مزار مفادها قيام كلا من: «صفوت. م. ا»، 25 عاما، عاطل، و«كريم. م. م»، 17 عاما، سائق توك توك، و«مصطفى. ا. ا»، 17 عاما، والمقيمون دائرة المركز، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدرجات البخارية (توك توك) تحت تهديد الأسلحة البيضاء متخذينها وسيلة للكسب غير المشروع ومن دائرة القسم والمناطق المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزة الأول سلاح أبيض "سكين " ومبلغ مالى قدرة 27.5 ألف جنيه، وبحوزة الثاني مبلغ مالي قدره 3500 جنيه، وبحوزة الثالث مبلغ مالي قدره 1000 جنيه.



وبمواجهتهم بما جاء بالتحريات أقروا بصحتها، وأضافو بارتكابهم واقعتين مماثلتين عن طريق سحب المجني عليهم من دائرة مركز مطاي بحجة توصيلهم لدائرة مركز بني مزار واستدراجهم إلى مكان غير مأهول وتهديدهم بالسلاح الأبيض وسرقة التوك توك خاصتهم وأنهم قاموا بالتصرف في المسروقات بالبيع لكلا من المدعو «أحمد. ن. م»، 42 عاما، عامل ومقيم دائرة مركز بني مزار، و«مؤمن. ل. م»، 30 عاما، عامل ومقيم دائرة مركز المنيا.



تم ضبط المذكوران والدراجات أمام مسكنهما وبمواجهتهما أقرا بعلمهما بأنها متحصلات جريمة سرقة. وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين وقررا أن الدرجات البخارية خاصتهما.