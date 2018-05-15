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أردوغان يستنكر «الإبادة الجماعية» بحق المتظاهرين الفلسطينيين في غزة

إسطنبول - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 2:49 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 2:49 ص
استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "الإبادة الجماعية" التي وقعت أمس الاثنين في قطاع غزة.

وقد أعلن الرئيس التركي الحداد في تركيا لمدة ثلاثة أيام عقب مقتل عشرات المتظاهرين الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أردوغان قوله أثناء زيارته لبريطانيا "إسرائيل تقوم بإبادة جماعية. ألعن هذه الدراما الإنسانية والإبادة الجماعية بغض النظر عن الجانب الذي يرتكبها سواء أمريكا أو إسرائيل".

وأضاف أردوغان "إسرائيل دولة إرهاب" في يوم واحد قُتل فيه أكثر من 50 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية تزامنا مع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس".

وتابع أردوغان قائلا إنه سيكون هناك حداد لمدة ثلاثة أيام على القتلى في غزة، فضلًا عن التخطيط لتنظيم مسيرة كبيرة في إسطنبول يوم الجمعة.

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