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وصول أول حالة مصابة بـ«أحداث غزة» للعلاج في مصر

معبر رفح البري
معبر رفح البري
العريش - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 11:52 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 15 مايو 2018 - 11:52 ص

ذكرت مصادر طبية، أن أول حالة من الحالات المصابة من قطاع غزة وصلت إلى مستشفى العريش العام عبر معبر رفح البري؛ للعلاج.

وقالت المصادر، إن الحالة مصابة بطلقات نارية من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء أحداث قطاع غزة، وجاري اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

تم دفع عدد من سيارات الإسعاف إلى معبر رفح البري؛ لنقل المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، إلى جانب توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى من متخصصين في جراحات المخ والعظام والباطنة والتخدير والتخصصات الطبية الحرجة.


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