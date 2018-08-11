بالفيديو- مدرب النجوم : فلسفتي الفنية تفوق قدرات اللاعبين

أرجع الإسباني أنطونيو كالديرون المدير الفني لفريق الكرة بنادي نجوم اف سي، سبب الخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد، لعدم قدرة اللاعبين على استيعاب فلسفته التدريبية وخططته.

وقال كالديرون في تصريحات تلفزيونية لقناة " أون سبورت" : " أعتقد أن خططي كانت معقدة، ولم يستطع اللاعبون تنفيذها على أرض الملعب".

وأضاف : "بالطبع لست راضي عن النتيجة، لم نكن محظوظين خلال المباراة".

وتابع : "في الشوط الأول خلقنا بعض الفرص، لكننا لم نستطيع تجسيد هذه الفرص إلي أهداف، وإستغل المقاولون ذلك وأحرزوا الهدف الأول".

وأكمل : " عانينا من الإرهاق، ولم نستطع مجاراة المقاولون بدنيًا، وقد خلقنا فرص أقل مما كنت أتوقع، وقد جاهد اللاعبين لتنفيذ الخطط الموضوعة".

وأجاب المدرب الإسباني عن إنطباعه عن الدوري المصري، وقال : "أنا كنت أشاهد العديد من المباريات في الدوري المصري قبل قدومي، ويشارك به العديد من اللاعبين الرائعين، ويتسم بالتنافس والإثارة".

وأتم : " خسارة 7 نقاط في اول ثلاث مباريات بالطبع ليس جيد، لكن الدوري ما زال طويلا، ويجب علينا الاستعداد، والاستمرر في العمل من أجل تأهيل اللاعبين لفهم ما أريد أن أوصله لهم".

يذكر أن لقاء نجوم إف سي اليوم أمام المقاولون، هو الأول لكالديرون كمدير فني، بعدما وقع على عقود تدريب الفريق منذ أربعة أيام.