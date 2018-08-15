وزيرة الهجرة: مؤتمرات «مصر تستطيع» تعكس اتجاه الدولة للاستفادة من أبنائها العلماء

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات أبناء مصر في الخارج بمختلف المجالات من خلال عقد سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع".

وأضافت مكرم، خلال مؤتمر صحفي لوزارتي الهجرة والري، اليوم الأربعاء، لاستعراض نتائج مؤتمر "مصر تستطيع.. بأبناء النيل"، الذي عقدته وزارة الهجرة أخيرًا بالأقصر، أن مؤتمرات الوزارة مؤشر حقيقي عن اتجاه الدولة للاستعانة بأبنائها في صنع مستقبلها.

وتابعت: نُحضر الآن لمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، لبحث المشاكل والقضايا التعليمية والتحديات التي تواجه التعليم في مصر، وعرض نماذج إيجابية وتجارب أجنبية ناجحة، وبحضور الخبراء التربويين والعلماء المصريين بالخارج.