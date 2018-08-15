الإعلان عن حكم لقاء المقاصة والزمالك بالدوري

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم لقاء مصر المقاصة والزمالك والتي من المقرر أن تنطلق في تمام التاسعة مساء غدًا الخميس، بإستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدير اللقاء الحكم محمد عادل ويعاونه هاني خيري وسامي هلهل حكام راية، فيما سيد عبدالله حكم رابع، وكلًا من محمد حسن ومحمود بسيوني حكم خامس.

ويدخل نادي الزمالك المباراة المباراة برصيد 4 نقاط بتحقيق الفوز علي الإتحاد السكندري وتعادل مع بتروجت، فيما يمتلك المقاصة 3 نقاط من فوز علي المقاولون العرب وخسارة من سموحة.