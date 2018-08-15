«أهلي ٩٧» يفوز على «هجر» في معسكر الإسكندرية

فاز فريق الشباب بالنادي الأهلي لكرة القدم، مواليد ١٩٩٧، على الفريق الأول لنادي هجر السعودي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما خلال المعسكر المغلق الذي يخوضه الأهلي بالإسكندرية.

جاءت ثنائية الأهلي عن طريق؛ يوسف علاء، وهشام شعبان.

وكان الفريق قد حقق نتائج جيدة في المباريات الودية السابقة، حيث فاز على بلبيس (4-1)، ثم خسر أمام الفريق الأول للأهلي (2-4)، قبل أن يفوز على مصفوط الإماراتي (1-صفر).

ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ عادل عبد الرحمن، مديرًا فنيًا، وكرم مرسى، مدربًا عامًا، وياسر رجب، مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز، مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد، إداري الفريق، أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، طارق الباروكي، مدرب الأحمال، ومحمد حسن، مدرب التأهيل البدني.