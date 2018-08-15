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«طالبان» تبحث وقف إطلاق النار في أفغانستان خلال عيد الأضحى

كابول - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 10:49 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 10:49 ص

قال مسئول في حركة «طالبان» الأفغانية، إن الحركة تبحث وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام، خلال عيد الأضحى الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية اليوم الأربعاء، عن المسئول قوله: «إن أصدقاءنا ينصحوننا بأن نعلن عن وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام خلال عيد الأضحى، حتى يتمكن شعب أفغانستان من الاحتفال بالعيد في سلام، مثلما احتفلوا بعيد الفطر قبل شهرين».

وأضاف هذا المسئول قائلا: «إن الطلب مقدم لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع، ولكن قيادتنا قد تعلنه لمدة 4 أيام؛ لتمكين الشعب الأفغاني من شراء الأضاحي والاحتفال بالعيد في بيئة سلمية».

وكان الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني قال، وفقا لمكتبه، إن الحكومة تسعى إلى وقف إطلاق نار خلال عيد الأضحى المقبل.


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