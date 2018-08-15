• 12 ألف جنيه متوسط راتب «القومية للأسمنت» التي تم اتخاذ قرار بإغلاقها





طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاملين بالمجمعات الصناعية الجديدة الخاصة بالأسمنت والرخام، بترتيب أوضاعهم بأنفسهم؛ لتطوير الصناعة.

وقال «السيسي»، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية ببني سويف، صباح الأربعاء، «أنا مش هجيب حد من بيته، ولا هوفر لحد سكن، اللي عايز يشتغل أهلًا وسهلًا، وهنديله راتب كويس، لكن عايز تسكن على حساب حضرتك مش على حساب المصنع».

وأضاف: «كلامي قد يبدو قاسي بعض الشيء، لكن المصانع دي اتعملت عشان كلنا ناكل منها عيش، مش عشان يتقفل كمان 3 سنين»، متابعًا: «عشان المصانع دي تشتغل لازم كل عامل يعرف كويس هيجيب منين، وهيصرف إزاي».

وأشار إلى أن «متوسط المرتبات في الشركة القومية للأسمنت، اللي كانت بتخسر، وتم اتخاذ قرار بإغلاقها، كان يتراوح من 12 إلى 14 ألف جنيه شهريًا، عشان كده في المصانع الجديدة الناس هتسكن على حساب نفسها».

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين بالدولة.