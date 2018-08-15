«بوتين»: روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني الشهر المقبل

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تنتظر زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى مدينة فلاديفوستوك في سبتمبر المقبل.

وقال بوتين، خلال لقاء مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، يانج جيتشي: "في بداية اللقاء أود التأكيد على أن علاقاتنا تتطور كما كنا نخطط، وكل شيء يمشي وفقا للخطة الموضوعة، وذلك بفضل الموقف الفعال لصديقنا الطيب الرئيس الصيني شي جين بينج"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وتابع: "ننتظر زيارته في شهر سبتمبر من العام الجاري، إلى فلاديفوستوك، ومن ثم سنشارك معا في منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي الشرقي".

كان الرئيس «بوتين»، قد زار الصين في شهر يونيو الماضي والتقى تشي جين بينج.