احتفلت هيئة قصور الثقافة بليالي صيف بور سعيد الفنية التي تستمر حتي ٤ سبتمبر وتنظميها الهيئة بالتعاون مع محافظة بور سعيد وبرعاية دكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد، وتقدم الهيئة خلاله سلسلة حفلات يومية مجانة الجمهور تحبها الفرق التابعة لها في الميادين والمتنزهات بالمدينة الحرة.

وشهد الدكتور احمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة مساء اليوم الاربعاء الحفل الذي اقيم بحديقة الأمل بقلب بور سعيد وذلك بحضور الفنان عادل كمال رئيس قطاع القناة وسيناء الثقافي والفنان أحمد الشافعي رئيس الادارة المركزية الشئون الفنية وعماد فتحي رئيس الادارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة.

بدأ برقصات بدوية قدمتها فرقة العريش للفنون الشعبية تعبر فيها عن عادات وتقاليد أهل سيناء وتختفي بصفات الكرم والجود، واحتفال أهالي سيناء بالمناسبات المختلفة.

وكانت مفاجأة الحفل فرقة أطفال بور سعيد للفنون الشعبية، والتي قدمت مجموعة من الرقصات الشعبية البور سعيدية علي أنغام السمسمية، اضافة الي تقديمها استعراضات راقص للأطفال من تصميم الفنان محمد عشري.

وجاء بعدها عرض أطفال بور سعيد من ذوي الاحتياجات الخاصة ليشيع حالة من البهجة بين جمهور الحفل بعرض للفنون الشعبية.

واختتم الحفل مع فرقة بور سعيد للفنون الشعبية بمجموعة من رقصات البنبوطية علي أنغام فرقة السمسمية واغيات آه يا لالي يا لالي وصيادين أم الخلول وغيرها من أغاني البنبوطية الشهيرة.