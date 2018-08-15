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أحمد علي : انتظروا المقاولون في ثوب جديد

أحمد عبدالقادر
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 11:08 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 11:27 م

أكد أحمد علي مهاجم الماقولون العرب ان الصفقات الجديدة وعدم الترابط هو سبب الاداء السيء في الجولتين الاولي و الثانية من الدوري الممتاز .

وقال مهاجم المقاولون خلال تصريحات تلفزيونية عقب تحقيق ذئاب الجبل الفوز الأول هذا الموسم على حساب نجوم إف سي، بهدفين أحرزهم أحمد علي ومحمد سمير، ان مستوي المقاولون سيتحسن تدريجيًا خلال الفترة المقبلة .

وتابع أحمد علي قائلاً: "انتظروا المقاولون بشكل جديد خلال الفترة المقبلة، فنحن نعمل جاهدين من أجل تحقيق الفوز في كل مباراة والخروج بشكل جيد".

يذكر أن المقاولون العرب قد تعادل في الجولة الاولي مع الاتحاد ايجابياً و خسر في الجولة الثانية 2-1 من مصر المقاصة، فيما يستعد لمواجهة إنبي يوم الجمعة 24 أغسطس بالجولة الرابعة من الدوري.

 

 


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