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أحمد عدوية يمتنع عن حضور مؤتمر ألبومه الجديد.. تعرف على السبب

كتبت- إيمان محمود:
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 5:04 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 5:04 م

قال المطرب محمد عدوية، إن صحة والده الفنان أحمد عدوية بخير، ولكنه يعانى من انفلونزا شديدة، الأمر الذي منعه من حضور المؤتمر الصحفي، الذى كان من المقرر إقامته ظهر اليوم، فى شركة مزيكا بمناسبة إطلاق ألبومه الجديد "الأستاذ".

وأضاف محمد عدوية في بيان له، أنه فى حال تحسن صحة والده سوف يعقد المؤتمر خلال الأيام المقبلة.

من جانبها أصدرت شركة "مزيكا" بيانا تعتذر فيه للصحفيين والإعلاميين عن إلغاء المؤتمر الصحفي لعدوية بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وأعربت "مزيكا" عن خالص أمنياتها بالشفاء العاجل للفنان الكبير أحمد عدوية، وعودته فى أقرب وقت لجمهوره ومحبيه فى مصر والوطن العربى.


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