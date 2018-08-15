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ماريو عبدو بينيتيز يؤدي اليمين الدستورية رئيسا جديدا لباراجواي

مونتيفيديو - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 7:43 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 7:43 م

أدى السياسي المحافظ ماريو عبدو بينيتيز، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، رئيسًا جديدًا لباراجواي، حيث وعد بتحسين مستوى التعليم ومحاربة الجريمة.

وقال بينيتيز (46 عامًا)، الذي يخلف لوراشيو كارتيس، إن مواطني باراجواي لديهم الآن "فرصة لاتخاذ قرار بشأن نوع الدولة التي نريد أن نبنيها"، متعهدًا بالسعي "لتحويل حقيقي للجمهورية، مفعما بالأمل".

وقال، إن ذلك سيشمل "سياسة تعليمية تقوم على القيم" بما في ذلك إعادة تدريب المعلمين باستمرار، وتكثيف مكافحة الجريمة المنظمة، ودفع عملية التكامل الإقليمي.

وكان من بين الضيوف في حفل التنصيب رئيسة تايوان تساي إنج-ون، التي بدأت رحلة تهدف إلى حشد الدعم للدولة المعزولة دبلوماسيا وسط ضغوط متزايدة من الصين.


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