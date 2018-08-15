أول تحرك قطري لمساعدة تركيا في أزمتها الاقتصادية

أعلن مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن ضخ دولة قطر استثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء.

واستقبل «أردوغان»، اليوم الأربعاء، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة التركية أنقرة، وكانا قد جمعهما اتصال هاتفي قبل يومين.

ويواجه الاقتصاد التركي، أزمة كبيرة بعدما وصلت العملية الوطنية «الليرة»، إلى أدنى مستوى قياسي لها أمام الدولار يوم الاثنين الماضي، بقيمة 7.24 ليرة للدولار، وفقدانها 40% من قيمتها منذ بداية العام، قبل أن تقلص هذه الخسائر لاحقًا، ووصلت في آخر تحديثات اليوم إلى 6 ليرات مقابل الدولار.