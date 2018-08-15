رئيس وزراء إيطاليا: عدد ضحايا انهيار جسر جنوة مرشح للارتفاع

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي قطع إجازته لزيارة موقع حادث انهيار جسر الطريق السريع في مدينة جنوة إن عدد القتلى "للأسف مرشح للارتفاع".



وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، نقلا عن مصادر في إدارة مكافحة الحرائق، الثلاثاء، إن عدد القتلى جراء انهيار الجسر ارتفع إلى 35 قتيلا.



وأظهرت اللقطات التي بثتها خدمات الطوارئ قطاعا كبيرا من جسر موراندي المعلق، الذي يمر فوق نهر صغير وسكك حديدية ومنطقة صناعية، بعد الانهيار.



ووقع الحادث قبل ظهر اليوم (1000 بتوقيت جرينتش) وسط هطول غزير للأمطار. وقال شاهد لوكالة "أنسا" الإيطالية إن الجسر أصابته صاعقة برق.



وكتب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي دانيلو تونينيلي، على موقع تويتر، إن حادث انهيار الجسر يشكل "مأساة ضخمة"، في حين استنكر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا الحادث ووصفه بـ:"الكارثة المفجعة السخيفة".