صناع «سوق الجمعة» يرفضون إقامة عرض خاص تقديرا لسامح عبد العزيز

قررت أسرة «سوق الجمعة»، عدم إقامة عرض خاص للفيلم، تقديرا لمخرجه سامح عبدالعزيز الذي يقضي حاليًا فترة عقوبته في السجن.

وجاء قرار صناع وأبطال فيلم سوق الجمعة، كرسالة محبة وتقدير لسامح عبدالعزيز على ما بذله في الفيلم وخروجه بشكل يليق بكل المشاركين في العمل، متمنين أن يفك الله كربه ويخرجه من محنته قريبًا.

ويبدأ عرض الفيلم، في ١٩ أغسطس الجاري، بأكتر من ٧٥ نسخة، بعدما حصل المنتج أحمد عبدالباسط على تصاريح العرض من الرقابة على المصنفات الفنية.

فيلم «سوق الجمعة»، بطولة عمرو عبدالجليل، وصبري فواز، وريهام عبدالغفور، ودلال عبدالعزيز، ومحمد لطفي، وأحمد فتحي، ونسرين أمين، وسلوي محمد علي، ومحمد عز، ومحمود حجازي، ونهي صالح، وضيوف شرف محمود الجندي، وشمم الحسن، وقصة محمد الطحاوي، وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان، وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط، وإخراج سامح عبدالعزيز.