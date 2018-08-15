محافظ الإسكندرية يشهد مؤتمر تطوير محور المحمودية

شهد محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، ورئيس جامعة الإسكندرية، عصام الكردي، الأربعاء، مؤتمر «مشروع تطوير محور المحمودية» لعرض ما تم إنجازه لتنفيذ المشروع التنموي.

أكد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اللواء علي عشماوي، على أهمية مشروع تطوير محور المحمودية، مشيرا إلى أن المشروع يساهم في تحقيق التنمية.

وأشار إلى أن رجال الأعمال لم يتأخروا في تقديم الدعم لتنفيذ المشروع، ودعا جميع الشباب لزيارة مشروع بشائر الخير للتعرف على ما ينفذ والمساهمة فيه.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، اللواء أحمد العزازي، إن مشروع بشائر الخير يهدف إلى القضاء على العشوائيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أكد أهمية مشروع تطوير ترعة المحمودية بما يساهم في تحقيق التنمية، مضيفا أنه مشروعا تنمويا واستثماريا يحقق دخل المحافظة، ولفت إلى أن العمل في الموقع يجري بدون توقف على مدار 24 ساعة.

وأوضح أن المشروع يتضمن إقامة كباري يتم الربط من خلالها مع المحاور المرورية، كما يوفر مداخل جديدة لمحافظة الإسكندرية.

شهد المؤتمرأعضاء مجلس النواب وعدد من المسئولين وممثلى المجتمع المدني.