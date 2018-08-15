تركيا تزيد الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأمريكية

زادت تركيا الرسوم الجمركية على منتجات أمريكية الصنع تتراوح ما بين السيارات إلى التبغ، اليوم الأربعاء، في خضم أزمة العملة والخلاف الدبلوماسي والتجاري مع الولايات المتحدة.



ونشرت السلطات هذه التدابير الجديدة في الجريدة الرسمية، وأعلن أنها دخلت حيز التنفيذ على الفور، وتشمل زيادة بنسبة 140% على المشروبات الكحولية المصنوعة في الولايات المتحدة وزيادة بنسبة 120% على السيارات الأمريكية.



كما شملت القائمة منتجات البلاستيك والفحم.



وتشمل القائمة سلعا أخرى، حيث ارتفعت الرسوم الجمركية بنسبة 60% على مستحضرات ومنتجات التجميل و60% على التبغ و50% على الأرز و50% على الورق.



ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الثلاثاء إلى مقاطعة البضائع الإلكترونية الأمريكية.



وقال في حدث نظمته مؤسسة "سيتا" البحثية التابعة للحكومة في أنقرة: "سننتج (منتجات) أفضل وأعلى جودة من جميع المنتجات التي نشتريها من الخارج وسنعمل على بيعها في الخارج. سنقاطع السلع الإلكترونية الأمريكية".



وأثرت الأزمة بين الدولتين الحليفتين بحلف شمال الأطلسي (ناتو) بصورة سلبية للغاية على الليرة التركية والسندات والأسواق المالية التركية. وفقدت العملة ما يقرب من 50% من قيمتها منذ بداية العام.