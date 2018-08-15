قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني، العميد عبده مجلي، إن قوات الجيش بالتعاون مع قوات التحالف العربي، وصلت إلى مشارف مدينة الحديدة، واقتربت من ميناء المدينة الذي تشن منه المليشيات الحوثية هجماتها البحرية.

وأضاف «مجلي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الأربعاء، أن الجيش حقق انتصارات كبيرة، وحاسمة، وقاصمة للمليشيات الحوثية على كافة الجبهات القتالية، وحرر مركز مديرية الدريهمي في محافظة الحديدية، التي كانت تتحصن بها المليشيات الحوثية وتشن هجماتها برًا وبحرًا، إلا أنه يجري التعامل مع جيوب بسيطة، مشيرًا إلى العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بعد تحرير المدينة التي هجرت المليشيات سكانها وزرعت بها الألغام.

وأكد «مجلي»، على تحرير مديرية التحيتا بالكامل من سيطرة المليشيات الحوثية، بينما تتقدم قوات الجيش نحو تخوم مدن تتواجد بها المليشيات الحوثية، مضيفًا أن الجيش يتصدى لهجمات المليشيات في تعز، ويواصل تقدمه في المحافظة.

وأوضح، أن الجيش يواصل انتصاراته في محافظة حجة وبمديرية حيران، التي يواصل الجيش زحفه نحو مركز المديرية وبإسناد متواصل من طيران التحالف العربي كبد المليشيات خسائر كبيرة، مشيرًا إلى قطع الجيش لخطوط إمداد كثيرة للمليشيات في عدد من الجبهات.

وذكر أنه على جبهة محافظة صعدة، تمكن الجيش من تحرير أجزاء كبيرة بمنطقة الملاحيظ والجبال المحيطة بمنطقة المشابيح.