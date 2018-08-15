صاحبة فيديو التحرش بـ«التجمع»: «تعرضت لتهديدات كثيرة»

كشفت منة جبران، صاحبة فيديو التحرش اللفظي بالتجمع الخامس، عن تفاصيل واقعة التحرش التي تعرضت لها.

وقالت «جبران»، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، إنها كانت تقف في المكان المخصص لانتظار أتوبيس العمل، بعد أن أنهت عملها فوجئت بأحد الأشخاص يحاول التحدث معها، مضيفة: «أنا مكنتش مقررة أنزل اصطاد متحرشين».

وأضافت: «الشخص ده قعد يلف ورايا ويتكلم، وفي الأول عملت نفسي مش واخدة بالي، بعدين قررت أصور اللي حصل»، متابعة: «أنا كنت واقفة في المكان ده زي أي بنت منتظرة أتوبيس شغلها».

وعند سؤالها عما إذا كانت ترددت في تصوير الفيديو، أوضحت: «أنا ماخفتش من التصوير، المتحرش هو اللي مفروض يخاف»، مشيرة إلى تعرضها لتهديدات كثيرة بعد قيامها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو قامت فتاة تُدعى منة جبران بتصويره؛ لتوثيق واقعة تحرش لفظي تعرضت لها أثناء تواجدها بأحد شوارع منطقة التجمع الخامس.