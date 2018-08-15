«ميركل» تبحث هاتفيا مع «أردوغان» القضايا الدولية والثنائية

بحثت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، قضايا دولية وثنائية.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم، إن المباحثات بين الجانبين تناولت الوضع في سورية، والزيارة الرسمية لأرودوغان، إلى ألمانيا المخطط لها في يوم 28 سبتمبر المقبل.

وبالنظر إلى زيارة أردوغان، أوضح زايبرت، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع تحضيري لوزراء اقتصاد ومالية كلاً البلدين.

وبحسب بيانات وكالة أنباء "أناضول" التركية الرسمية، أكدت ميركل خلال المحادثة الهاتفية المصلحة الألمانية في أن يكون هناك اقتصاد تركي قوي، وأشارت الوكالة إلى أن كلا الطرفين دعيا لتكثيف التعاون بين ألمانيا وتركيا.

وكانت ميركل قد أعربت عن قلقها أول أمس الاثنين، على خلفية النزاع المتصاعد حول الرسوم الجمركية بين واشنطن وأنقرة.

وأكدت المستشارة الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي يستفيد من وجود وضع اقتصادي مستقر في دول جواره، وقالت: "تود ألمانيا على أي حال في أن تكون تركيا مزدهرة اقتصاديا".