نجل طباخ بالأزبكية يخدع والده ويدعي اختطافه «لتدبير نفقات زواجه»

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة عن تفاصيل واقعة اختطاف نجل طباخ بمنطقة الأزبكية، وتبين أنه وراء اختلاق واقعة الخطف، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغًا من «عزام.ع» 45 سنة، طباخ بشركة أغذية، و«عبدالرحمن.ع» 18 عاما، بتعرض نجل الأول للخطف من قبل مجهولين أثناء تواجده بميدان رمسيس أثناء استقلاله سيارة أجرة والتوجه لمحافظة مطروح للعمل. وفي وقت لاحق، تلقى اتصال تليفوني من هاتف نجله ساومه خلاله المتصل على دفع 300 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتوصلت التحريات -التي أشرف عليها اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة- إلى تحديد مكان تواجد المبلغ باختطافه بنطاق 15 مايو.

وبإعداد الأكمنة بأماكن تردده، أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بالتحريات اعترف باختلاق واقعة اختطافه، وأضاف أنه نظرا لارتباطه بعلاقة عاطفية بإحدى الفتيات بمدينة 15 مايو ورغبته في الزواج منها؛ اختمرت في ذهنه فكرة اختلاق واقعة اختطافه لابتزاز والده والتحصل منه على مبلغ مالي لتدبير نفقات الزواج.