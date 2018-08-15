18 فيلما يتنافسون على 150 ألف دولار عبر منصة «الجونة السينمائي»

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن قائمة المشروعات السينمائية، المشاركة في مسابقة منصة «الجونة السينمائية» هذا العام، وذلك بعد مراجعة المشاريع التي وصل عددها 145 ملفًا، منها 101 مشروع في مرحلة التطوير، و44 في مرحلة ما بعد الإنتاج، كما بلغ إجمالي عدد صُنَاع الأفلام من المخرجين والمنتجين المرتبطين بهذه المشروعات 304 فنان.

وكشف المهرجان، في بيان صحفي له اليوم، أن منصة «الجونة السينمائية» ضاعفت قيمة جوائزها ليحصُل الفائزين على 150 ألف دولار، بعد أن كانت 60 ألف دولار في الدورة الأولى.

وأكد البيان، أن لجنة الخبراء، اختارت 12 مشروعًا في مرحلة التطوير، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، بناءً على المحتوى، والرؤية الفنية، وجدوى تنفيذ هذه المشروعات ماليًا بشكل عام، وتُمثل المشاريع التي تم اختيارها، 6 دول من العالم العربي (مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والعراق، والسودان).

وتتضمن المشاريع في مرحلة التطوير، 9 مشاريع أفلام روائية طويلة، و3 مشاريع أفلام وثائقية طويلة، أما مشاريع ما بعد الإنتاج، فتتضمن 3 أفلام روائية طويلة، و3 أفلام وثائقية طويلة.

المشاريع المُختارة في مرحلة التطوير:

- "برزخ" للمخرجة ليلى عباس.

- "بين نارين" للمخرج الياس بكار.

- "فولاذ" للمخرجين مهدي هميلي، وعبد الله شامخ.

- "جنائن معلقة" للمخرج أحمد ياسين الدراجي.

- "سعاد" للمخرجة آيتن أمين.

- "أنا ويم" للمخرجة نادين صليب.

- "سقوط الساحل" للمخرجة زينة صفير.

- "غزة واشنطن" للمخرج رشيد مشهراوي.

- "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية.

- "نَفَسْ" للمخرجين دانيال دافي، ومحمد صبَاح.

- "الكلبُ مات" للمخرجة سارة فرنسيس.

- "الشك" للمخرج إيهاب جاد الله.

أما الأفلام المُختارة في مرحلة ما بعد الإنتاج فهي:

- "1982" للمخرج وليد مؤنس.

- "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر.

- "فاتاريا" للمخرج وليد طايع.

- "سيلفت" للمخرج مينا نبيل.

- "على حافة الخرطوم" للمخرج مروة زين.

- "تحت التحت" للمخرجة سارة قصقص.

منصة «الجونة السينمائية»، هي الذراع الاحترافي لمهرجان الجونة السينمائي، الذي تم إنشاؤه بهدف تطوير ودعم صُنَاع الأفلام الواعدين من مصر والعالم العربي، ولمساعدتهم في الحصول على الدعم الفني والمالي لإنجاز مشاريعهم السينمائية.