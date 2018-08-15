عزل زعيم في «البديل الألماني» لوصفه من حاول اغتيال «هتلر» بـ«الخائن»

أعلنت منظمة شباب حزب البديل من أجل ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن عزل لارس شتاينكه، زعيم شباب الحزب في ولاية سكسونيا السفلي، بناء على دعوى مستعجلة مقدمة إلى محكمة التحكيم الاتحادية التابعة للمنظمة.

وأوضحت المنظمة، أن المحكمة بحكمها الصادر أمس الثلاثاء، استجابت للطلب المقدم منها والخاص بالعزل الفوري لشتاينكه.

وكانت المنظمة اتهمت «شتاينكه»، بالإضرار عمدًا بالصورة العامة لمنظمة شباب الحزب من خلال الإدلاء بتصريحات غير قانونية على الأرجح، حيث كتب على حساب غير متاح للجمهور على الفيسبوك، منشورًا وصف فيه كلاوس شينك جراف فون شتاوفنبرج، وهو الشخص الذي حاول اغتيال الزعيم النازي ادولف هتلر، بـ "الخائن".

يذكر أن قرار المحكمة ليس نهائيا، وقال شتاينكه: "سيتضح لاحقا كم المدة سيستغرقها أم أنه قرار دائم"، واشار إلى أنه عازم على التشاور مع محاميه على الخطوة اللاحقة.

من جانبه، توقع داميان لور، زعيم الرئيس الاتحادي لشباب الحزب، أن وجهة نظر المنظمة ستفرض نفسها خلال الإجراءات الرئيسية، التي سيتم اتخاذها في هذه الواقعة ما سيؤدي إلى استبعاد شتاينكه من المنظمة.