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مران الإسماعيلي يشهد عودة هاشم والمحمدي وغياب متولي

عمر علام
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 11:04 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 11:06 م

 شهد مران الإسماعيلي اليوم عودة محمد هاشم وباهر المحمدي لاعبا الفريق، وذلك ضمن استعدادات الدراويش لمواجهة الاتحاد السكندري  الجمعة المقبلة بالجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان محمد هاشم لاعب قلب الدفاع يعاني من شد في العضلة الخلفية بعد تعرضه للإصابة خلال لقاء الدراويش أمام الأهلي بالجولة الثانية من مسابقة الدوري.

بينما عانى المحمدي من إجهاد عضلي، وفضل الجزائري خير الدين مضوي اراحته من خوض المران الماضي، وأكتفى بتدريب اليوم بالجري حول الملعب.

وواصل محمود متولي الغياب عن مران الإسماعيلي، بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة الفريق أمام الكويت الكويتي بكأس العرب للأندية الأبطال.

ويلاقي الإسماعيلي الاتحاد السكندري  الجمعة المقبلة ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المتتاز.

 


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