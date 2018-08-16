«واشنطن» ننظر في رفع العقوبات عن «أنقرة» إذا أفرجت عن القس أندرو برانسون

أعرب البيت الأبيض، عن أسفه لفرض أنقرة رسوم إضافية على صادرات أمريكية لتركيا، قائلًا: «إنها خطوة في الاتجاه الخطأ».

وأشار حسبما نقلت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء، إلى أن واشنطن ستنظر في رفع العقوبات عن أنقرة؛ إذا أفرجت عن القس أندرو برانسون، معتبرًا أن تركيا عاملة القس الأميركي بطريقة غير عادلة بتاتًا.

وأوضح، أن واشنطن، تراقب الوضع الاقتصادي في تركيا وانهيار الليرة، مضيفًا أن مشكلات تركيا نتاج سياسة اقتصادية متبعة وليس العقوبات الأميركية.

وذكر، أن العقوبات الأمريكية على تركيا فرضت لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأنه لن يتم إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الصلب التركي حتى لو تم إطلاق سراح القس برانسون.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات على شخصيات وكيانات تركية في بداية أغسطس الجاري، على خلفية احتجاز أنقرة للقس الأميركي، آندرو برانسون، لاتهامات تتعلق بالإرهاب ومساعدة جماعة تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة انقلاب عسكري في عام 2016.

ويواجه الاقتصاد التركي أزمة كبيرة بعدما وصلت العملة الوطنية «الليرة»، إلى أدنى مستوى قياسي لها أمام الدولار يوم الاثنين الماضي بقيمة 7.24 ليرة للدولار، وفقدانها 40% من قيمتها منذ بداية العام، قبل أن تقلص هذه الخسائر لاحقًا، ووصلت في تحديثات لليوم الأربعاء إلى 6 ليرات مقابل الدولار.