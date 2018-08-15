الأربعاء 15 أغسطس 2018 6:39 ص القاهرة القاهرة 25.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جسر إيطاليا إلى 31 شخصا

روما - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 6:29 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 6:29 ص
أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، نقلا عن وزارة الداخلية، أن عدد القتلى الذين تأكدت وفاتهم بعد انهيار جسر في مدينة جنوة بلغ 31 شخصا.

وكان ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و12 و13 من بين القتلى وجرح 16 آخرون عندما انهار جزء من جسر موراندي لمسافة 100 متر قبل ظهر يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، فإن الحصيلة غير الرسمية بلغت 35 شخصا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية في وقت سابق عن مصادر في إدارة الإطفاء.

وفي غضون ذلك، عملت خدمات الطوارئ طوال الليل لانتشال الناجين من تحت الأنقاض.

وأظهرت لقطات بثتها خدمات الطوارئ قطاعا كبيرا من جسر موراندي المعلق، الذي يمر فوق نهر صغير وسكك حديدية ومنطقة صناعية، بعد الانهيار.

ووقع الحادث وسط هطول غزير للأمطار.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك