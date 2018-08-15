«الكرملين»: لن يصدر عفو عن المخرج الأوكراني «سينتسوف» إذا لم يطلب

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أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن العفو عن مخرج أوكراني أدين بالتآمر لشن هجمات إرهابية في شبه جزيرة القرم، لأنه لم يطلب ذلك.

وأكد المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف، هذا ردا على طلب من والدة المخرج أوليج سينتسوف بالعفو عنه.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن "بيسكوف" القول إنه يتعين على الإعلام ألا يفترض أنه تم رفض العفو.

وبدأ "سينتسوف"، الذي صدر عام 2015 حكم بسجنه 20 عاما، إضرابا عن الطعام قبل ثلاثة أشهر، ويقول محاميه إن حالته الصحية تتدهور سريعا.

تجدر الإشارة إلى أن "سينتسوف" معارض قوي لضم روسيا للقرم عام 2014.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حث نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي على إيجاد "حل إنساني" لـ"سينتسوف".